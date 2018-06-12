"У Путина закончились бабы": продюсер высмеяла лидера РФ

У президента России Владимира Путина, "видимо, свои бабы закончились, и он смотрит в сторону других стран".

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказала музыкальный продюсер Алена Мозговая, комментируя заявление Путина о существенном сокращении женщин детородного возраста, о демографических проблемах и планах по "привлечению наших соотечественников в Россию".

Алена Мозговая YouTube

"Мне кажется, Путин давно немного больной – может, и не немного – на всю голову. Он неадекватен. Но мы должны учитывать, что он руководит соседним государством и поэтому вынуждены слушать то, что он там бормочет", - признала она.

В то же время Мозговая предупредила: "Но бандеровки – мы такие. Мы не только не будем обольщаться этими предложениями, но можем и отстреливать за такое. Для начала – в прицельные места".

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский политолог и экономист Андрей Илларионов заявил: "Демографической платой за социальную катастрофу и "геополитические успехи" Кремля стали не родившиеся в России в прошлом году 180 тысяч детей".