"Прекрасный первый шаг!" У Путина сказали, что надо сделать Зеленскому для мира с Россией

В Кремле считают, что возвращение руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений Москвы и Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", — уточнил он.

Кирилл Вышинский РИА

Напомним: ранее уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова заявляла, что переговоры по обмену задержанными гражданами России и Украины – это "первые наметки" перезагрузки отношений двух государств.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных. При этом президент России Владимир Путин выступает против обмена Вышинского на 24 украинских пленных моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.