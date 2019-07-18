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"Прекрасный первый шаг!" У Путина сказали, что надо сделать Зеленскому для мира с Россией

6.7т Читать материал на украинском

В Кремле считают, что возвращение руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений Москвы и Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", — уточнил он.

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский

РИА

Новости
Путину выгодно: в Украине оценили вероятность обмена Вышинского на пленных моряков

Напомним: ранее уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова заявляла, что переговоры по обмену задержанными гражданами России и Украины – это "первые наметки" перезагрузки отношений двух государств.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных. При этом президент России Владимир Путин выступает против обмена Вышинского на 24 украинских пленных моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Кирилл Вышинский Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
военнопленные пленные моряки
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ". Ну ясное дело - предатель. Предлагаю также арестовать американских военных инструкторов - у них тоже наверняка есть паспорт и награды другого государства.
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленського порівнюють з немовлям : -)))
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