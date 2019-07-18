"Прекрасный первый шаг!" У Путина сказали, что надо сделать Зеленскому для мира с Россией

В Кремле считают, что возвращение руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений Москвы и Киева.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", — уточнил он.
Кирилл Вышинский
РИА
Напомним: ранее уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова заявляла, что переговоры по обмену задержанными гражданами России и Украины – это "первые наметки" перезагрузки отношений двух государств.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных. При этом президент России Владимир Путин выступает против обмена Вышинского на 24 украинских пленных моряков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский.
Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.
При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и предоставить российское.
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