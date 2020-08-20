У Путина рассказали о переговорах с ЕС и Лукашенко по Беларуси

В Кремле заявили, что ведут диалог с Европейским Союзом по ситуации в Беларуси. Также президент России Владимир Путин контактирует с Александром Лукашенко.

По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, имеет место косвенное или прямое вмешательство в дела Беларуси, передают РИА Новости.

"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи и еще раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", – сказал он.

По словам Пескова, Кремль усмотрел в позиции Евросоюза по Беларуси "правовой гандикап". По этому вопросу с ЕС ведется диалог.

"Кремль ведет диалог с Евросоюзом, в том числе в этом контексте, о котором я выше говорил. Мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап", – сказал пресс-секретарь Путина.

В то же время Песков отметил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждают проблему "внешнего вмешательства" и постоянно находятся на связи.

"Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится", – цитирует его ТАСС.

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