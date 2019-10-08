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8 октября • обновлено в 13:20
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США не нужны? У Путина неоднозначно высказались о "нормандский формат"

1.2т Читать материал на украинском

Идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости". "Вы знаете, что основные усилия по урегулированию сконцентрированы в "нормандском формате". С общей точки зрения участников этой встречи, альтернативы ей в настоящий момент нет. И вопросы имплементации Минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в "нормандском формате". Точка зрения о... подключении США к нему не находит поддержки", – подчеркнул он.

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Переговоры в "нормандском формате"

Переговоры в "нормандском формате"

"24"

По его словам, США, однако, могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать "скорейшему выполнению Украиной своих обязательств" по Минским договоренностям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия не заинтересована в переговорах по ситуации в Украине в "нормандском формате" и ищет новые способы, чтобы отстрочить встречу.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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