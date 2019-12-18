У Путина перепугались войны с НАТО: в Генштабе устроили панику

Россию напугали участившиеся военные ученияНАТО, которые в Альянсе объясняют растущей угрозой из Москвы.

В частности, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов утверждает, что НАТО самом деле готовится к широкомасштабной войне, пишет "Красная звезда".

Так, российское военное руководство настораживает, что НАТО продолжает развертывание в Европе компонентов ПРО США. Кроме того, в странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей якобы усиливается военная активность. "Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", — заверил Герасимов.

Россия испугалась войны с НАТО Znak.com

При этом он обвинил запад в том, что любой шаг России по обеспечению своей безопасности преподносится как угроза миру.

Герасимов заверил, что до 2050 года крупномасштабная война маловероятна, хотя текущая обстановка в мире нестабильна. "Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию", — пожаловался глава российского Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герасимов утверждал, что Россия якобы не ведет никаких военных приготовлений, о которых пишет ряд СМИ.

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