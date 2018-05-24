У Путина перекроили ЧВК "Вагнер": что изменилось

Российское военное руководство провело изменение организационно-штатной структуры и численного состава частной военной компании "Вагнер", бойцы которой воюют на Донбассе и в Сирии.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

В частности, новое название ЧВК – "Лига".

По данным ИС, на данный момент это незаконное вооруженное формирование (НВФ) состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое создано на базе полковой тактической группы (ПТГ) "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая администрация полевого лагеря), "Лига СБ" (бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения.

"Глава правления новой организации "Лига" - Трошев Андрей Николаевич, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК "Вагнер" и руководителя группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнер", личный номер М-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" - Уткин Дмитрий Валерьевич (позывной "Вагнер", личный номер М-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ)", - пишет Тымчук.

Кроме того, все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на 4 категории:

- специалист 1-ой категории – командир батальона;

- специалист 2-ой категории – заместитель командира батальона;

- специалист 3-ей категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;

- специалист 4-ой категории – рядовой.

Напомним, ранее СБУ нашла куратора украинского крыла ЧВК "Вагнера".