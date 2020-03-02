У Путина ответили на жесткое обращение Эрдогана по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на требование не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.

По его слова, Россия является единственной страной, чьи военнослужащие находятся там якобы на законных основаниях. Реакция была озвучена в программе "Москва. Кремль. Путин".

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган "Корреспондент"

Песков утверждает, что свои войска Россия разместила в Сирии по просьбе "легитимного руководства, а все остальные контингенты находятся в стране, нарушая принципы и нормы международного права.

При этом россияне напомнили Эрдогану, что якобы договаривались с ним об обеспечении "режима неактивности" боевиков на территории Сирии.

"К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы", – утверждает Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который очевидцы приняли за боевой самолет.

Затем турецкие войска сбили в небе над Идлибом два самолета российского производства SU-24.

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