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У Путина оправдались за вторжение российских военных в Венесуэлу

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Военные специалисты из России находятся в Венесуэле в рамках отношений с правительством страны.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает "РГ". "Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается", - сказал он.

Комментируя угрозы руководства США в этой связи, Ушаков подчеркнул: "Мне кажется, неплохо Захарова сказала: пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются".

Российские военные в Венесуэле

Российские военные в Венесуэле

twitter.com/guidoolimpio

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.

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"Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двусторонних договоренностей", — сказала она, передает RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта в Венесуэлу прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

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Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Макарский Александр
Макарский Александр
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