У Путина окончательно заврались: появились эксклюзивные фото масштабных потерь России в Сирии

В сети появились эксклюзивные фото масштабных потерь России в Сирии после нападения на военную авиабазу в Хмеймиме (провинция Латакия).
Как сообщается в Twitter на странице блогера Филиппа Киреева, соответствующие снимки опубликовал в соцсети "ВКонтакте" российский военный журналист Роман Сапоньков, побывавший в командировке в Сирии.
"Самолеты не пострадали, говорили они. "Коммерсант" вбросил фейк, говорили они", - прокомментировал снимки Киреев.
Напомним, накануне в СМИ, которые сослались на неназванные военно-дипломатические источники, появилась информация о том, что в результате минометной атаки 31 декабря на российскую авиабазу в Хмеймиме были уничтожены семь самолетов и убиты двое летчиков. Также пострадали более десяти военнослужащих.
Самолеты не пострадали, говорили они. "Коммерсант" вбросил фейк, говорили они.https://t.co/SO4r1meruH pic.twitter.com/yXOxcHEG6C— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 4 січня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", в Минобороны России заявили, что утверждение об уничтожении семи самолетов не соответствует действительности, но при этом смерти двух военнослужащих были подтверждены.
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