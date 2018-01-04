У Путина окончательно заврались: появились эксклюзивные фото масштабных потерь России в Сирии

В сети появились эксклюзивные фото масштабных потерь России в Сирии после нападения на военную авиабазу в Хмеймиме (провинция Латакия).

Как сообщается в Twitter на странице блогера Филиппа Киреева, соответствующие снимки опубликовал в соцсети "ВКонтакте" российский военный журналист Роман Сапоньков, побывавший в командировке в Сирии.

"Самолеты не пострадали, говорили они. "Коммерсант" вбросил фейк, говорили они", - прокомментировал снимки Киреев.

Напомним, накануне в СМИ, которые сослались на неназванные военно-дипломатические источники, появилась информация о том, что в результате минометной атаки 31 декабря на российскую авиабазу в Хмеймиме были уничтожены семь самолетов и убиты двое летчиков. Также пострадали более десяти военнослужащих.

Как сообщал "Обозреватель", в Минобороны России заявили, что утверждение об уничтожении семи самолетов не соответствует действительности, но при этом смерти двух военнослужащих были подтверждены.