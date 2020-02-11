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11 февраля • обновлено в 12:26
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У Путина официально озвучили имя "смотрящего" на Донбассе

2.6т
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Замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак действительно стал новым куратором террористов на Донбассе.

Это официально подтвердил спикер главы РФ Дмитрий Песков. В частности, на вопрос, можно ли считать, что Козак теперь главный сотрудник АП, который занимается Украиной, он ответил утвердительно. Прямую речь передал в своем Telegram-канале украинский журналист (УНИАН) Роман Цимбалюк.

"Могу констатировать, что да – Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована", – сказал пресс-секретарь Путина.

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Дмитрий Козак стал новым куратором террористов на Донбассе

Дмитрий Козак стал новым куратором террористов на Донбассе

"Страна"

Добавим, что спикер Путина цинично отметил, что "у России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно".

В то же время, по словам Пескова, указ об увольнении помощника главы РФ Владислава Суркова до сих пор не подписан.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Козак Владислав Сурков Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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фил филька
фил филька
вроде как на должность его поставили еще 24 января. и в названии должности нет смотрящего по донбассу)
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
фил филька, А что Украина по законам живет? нет, по понятиям...
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