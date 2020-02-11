У Путина официально озвучили имя "смотрящего" на Донбассе

Замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак действительно стал новым куратором террористов на Донбассе.

Это официально подтвердил спикер главы РФ Дмитрий Песков. В частности, на вопрос, можно ли считать, что Козак теперь главный сотрудник АП, который занимается Украиной, он ответил утвердительно. Прямую речь передал в своем Telegram-канале украинский журналист (УНИАН) Роман Цимбалюк.

"Могу констатировать, что да – Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована", – сказал пресс-секретарь Путина.

Дмитрий Козак стал новым куратором террористов на Донбассе "Страна"

Добавим, что спикер Путина цинично отметил, что "у России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно".

В то же время, по словам Пескова, указ об увольнении помощника главы РФ Владислава Суркова до сих пор не подписан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее помощник президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что Дмитрий Козак намного больше сговорчив, чем его предшественник Владислав Сурков.

Военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин считает, что после президентских и парламентских выборов в Украине президент России Владимир Путин, осознав провал Кремля, изменил тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова.

По мнению журналиста и блогера Дениса Казанского, после отставки помощника главы РФ Владислава Суркова никто не будет добиваться независимости террористических "Л/ДНР".

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