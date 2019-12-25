"Это формальность": у Путина нагло высказались об "интеграции" Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко якобы уже согласовали дорожную карту по созданию союзного государства. Поэтому ее подписание – не более чем формальность.
Слова Пескова по этому поводу процитировал кремлевский Telegram-канал Пул N3. "Отдельная встреча Путина и Лукашенко до Нового года не проговаривалась. Они могут принять любое решение, которое необходимо для продолжения работы. Подписание согласованных дорожных карт – это формальность. Главное, что они согласованы", – сказал пресс-секретарь Путина, отметив, что лидеры двух стран договорились проводить телефонные консультации.
Кроме того, Песков отметил, что несмотря на критику, которая звучит в адрес России из уст Лукашенко, говорить о напряженности отношений между Минском и Москвой не приходится.
Лукашенко и Путин
"Остаются несогласованные вопросы, что не свидетельствует, что мы находимся в кризисной ситуации. Какие-то шероховатости есть и будут оставаться, но общий фон это не портит", – самоуверенно сказал он.
Кроме того, как сообщается на Telegram-канале "РИА Новости", в Кремле пытаются подкупить Беларусь газовыми обещаниями.
"Интеграция России и Беларуси позволит рассматривать продажу энергоносителей Минску на особых условиях, сейчас отношения коммерческие", – высказался Песков.
Подытоживая, он цинично добавил, что Беларусь якобы может воспользоваться любыми альтернативами по покупке энергоресурсов, поскольку "РФ не та страна, которая будет что-то навязывать силой".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Лукашенко заявил, что если Россия будет пытаться нарушить суверенитет страны, то Запад и НАТО сочтут это за угрозу и будет война. По его словам, Россия каждый год прессует Беларусь, "завинчивая гайки".
Также он предложил России войти в состав его государства. Лукашенко отметил, что граждане Беларуси вряд ли будут против такого сценария.
Напомним, российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.
Объединению России и Беларуси в союзное государство мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
20 декабря Александр Лукашенко согласился с словами Владимира Путина о том, что с момента подписания договора о союзном государстве они не выполнили многие его пункты.
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