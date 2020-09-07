У Путина анонсировали приезд Лукашенко в Москву

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, может посетить Москву в ближайшее время – в сентябре.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, речь идет буквально о ближайших днях.

"Она (подготовка визита Лукашенко в РФ. – Ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", – сказал Песков.

Тем временем "Дождь", ссылаясь на два источника в российских госструктурах, занимающихся белорусским направлением, в качестве возможной даты визита Лукашенко к Владимиру Путину назвали 14 сентября.

"Планируется 14 сентября", – сообщил один из собеседников в кулуарах правительства РФ. Сотрудник еще одного российского государственного ведомства также назвал 14 сентября датой, которая обсуждалась в контексте визита Лукашенко на переговоры с Путиным.

"Эта дата фигурировала", – подтвердил он, оговорившись при этом, что "до этого еще многое может произойти".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин 30 августа провел пятый с начала протестов в Беларуси телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и пригласил для встречи в Москву.

А 18 августа в столице Беларуси Минске приземлился самолет, якобы принадлежащий ФСБ РФ. Этот факт связали с возможным планированием полета в страну президента РФ Владимира Путина.

Также стало известно, что младший сын Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. По словам инсайдеров, теперь 16-летний парень якобы будет учиться в престижной школе в Москве.

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