У приближенных к Папе Франциску кардиналов обнаружили коронавирус

Два кардинала католической церкви, приближенные к Папе Римскому Франциску, заразились коронавирусом.

Речь идет о 57-летнем Кондраде Краевском и 78-летнем Джузеппе Бертелло. Информацию о болезни первого подтвердил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, а о втором – сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Папа Франциск и кардинал Краевский. vaticannews.va

Краевский, который является главой службы папских милостыней, был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Рима. Он регулярно встречался с главой католической церкви. Сейчас пытаются установить круг его контактов за последнее время.

По данным источника издания, губернатор Ватикана Бертелло находится на самоизоляции. Он принимал участие в открытии рождественской елки и вертепа на площади Святого Петра.

Джузеппе Бертелло. infovaticana.com

Когда кто-либо из них мог контактировать последний раз с понтификом, неизвестно. Однако 21 декабря Франциск принимал на аудиенции членов Римской курии.

Также в Ватикане так и не сообщали о том, тестировали ли Папу Римского на коронавирус. Известно, что в феврале у него была простуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, на площади Святого Петра в Ватикане 11 декабря зажгли рождественскую елку и открыли вертеп.