У президента Польши Дуды обнаружили коронавирус

У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус (COVID-19).

Как сообщил в Twitter госсекретарь канцелярии президента Блавей Спихальский, Дуда сдал тест и он оказался положительным.

"Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", – говорится в сообщении.

Напомним, 11-13 октября Дуда находился с трехдневным визитом в Украине. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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