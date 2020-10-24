У президента Польши Дуды обнаружили коронавирус
У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус (COVID-19).
Как сообщил в Twitter госсекретарь канцелярии президента Блавей Спихальский, Дуда сдал тест и он оказался положительным.
"Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", – говорится в сообщении.
Напомним, 11-13 октября Дуда находился с трехдневным визитом в Украине. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Польше 22 октября впервые зарегистрировали более 12 тысяч новых случаев COVID-19 и наибольшее с начала эпидемии количество смертей.
23 октября правительство Польши приняло решение ввести жесткие ограничения из-за новой вспышки коронавируса.
В столице Польши Варшаве отменили городскую новогоднюю ночь в связи с пандемией COVID-19.