У президента Бразилии после COVID-19 обнаружили грибок в легких

Глеб Иванов Мир 10:07, 31.07.2020 Обновлено: 11:12, 31.07.2020

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в начале июля обнаружил у себя симтомы коронавируса, а затем вылечился от него, сообщил, что после перенесенного COVID-19 в его легких обнаружили грибок.

Об этом сообщает DW. По словам Болсонару, накануне обследования у него появился симптом повышенной усталости. Он сдал все необходимые анализы, и теперь принимает антибиотики.

До подтверждения диагноза COVID-19 президент Бразилии сообщал, что наблюдает у себя симптомы коронавирусной инфекции: высокую температуру и слабость. Тогда рентген показал, что легкие Болсонару не впечатлены.

Отметим, что 7 июля президент Бразилии все же подтвердил, что у него обнаружено коронавирус. Ранее из-за коронавируса было госпитализировано 80-летнюю бабушку его жены Мишель Болсонару.

Напомним, что Болсонару сдал четыре теста, и последний 25 июля показал отрицательный результат.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто еще из мировых политиков и известных деятелей переболел коронавирусом.

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