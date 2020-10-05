У пресс-секретаря Трампа выявили коронавирус
Утром тест Кейли Макинани на COVID-19 показал положительный результат
В Белом доме подчеркнули, что она не контактировала с представителями СМИ
У пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Макинани выявили коронавирус.
В заявлении в Twitter Макинани сообщила, что в понедельник, 5 октября, утром тест на COVID-19 у нее показал положительный результат. При этом никаких симптомов коронавируса не было.
Макинани добавила, что она начнет процесс карантина и продолжит удаленно работать от имени американского народа.
"Никакие репортеры, продюсеры или представители прессы не указаны в качестве близких контактов Медицинской службой Белого дома", – сказано в сообщении.
Она стала последним членом ближайшего окружения Трампа, кому за последние несколько дней был поставлен диагноз COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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