У пресс-секретаря Трампа выявили коронавирус

У пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Макинани выявили коронавирус.

В заявлении в Twitter Макинани сообщила, что в понедельник, 5 октября, утром тест на COVID-19 у нее показал положительный результат. При этом никаких симптомов коронавируса не было.

Макинани добавила, что она начнет процесс карантина и продолжит удаленно работать от имени американского народа.

"Никакие репортеры, продюсеры или представители прессы не указаны в качестве близких контактов Медицинской службой Белого дома", – сказано в сообщении.

Она стала последним членом ближайшего окружения Трампа, кому за последние несколько дней был поставлен диагноз COVID-19.

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