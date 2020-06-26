У препаратов против холестерина нашлось свойство снижать смертность от COVID-19

Препараты для снижения холестерина (статины) помогают пациентам с COVID-19 легче переносить болезнь, а также уменьшают уровень смертности.

Как сообщает CNN, к таким выводам пришли китайские ученые, опубликовавшие результаты масштабного исследования в журнале Cell Metabolism. Они утверждают, что у пациентов, принимающих статины, смертность снижалась до 5,5% (при среднем показателе 6,8% среди тех, кто эти препараты не принимал), а также пациентов реже подключали к аппаратам ИВЛ.

"Эти результаты подтверждают безопасность и потенциальные преимущества терапии статинами у госпитализированных пациентов с COVID-19 и дают обоснование для будущих исследований, которые помогут выяснить, понижают ли статины смертность", – заявил руководитель исследований, ученый из Уханьского университета Хунлян Ли.

Помимо этого, изучив данные почти 14 тысяч пациентов из провинции Хубэй, ученые пришли к выводу, что препараты для понижения артериального давления никаким образом не влияют на состояние пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили способ уничтожения COVID-19 за 25 секунд с помощью ультрафиолетового излучения специальных ламп.