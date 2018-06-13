УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Анатолій Власюк
Анатолій Власюк
Журналист, писательВсе статьи автора

У північних корейців зараз найбільший шок

2.8тЧитать новость на украинском

Коли керівники КНДР і США стояли перед своїми прапорами, кинулась у вічі схожість кольорів. Оскільки Ин навряд чи має схильність у поступі до демократії, то радше слід подумати про поступ Трампа до диктатури, на заваді чому стає американська система противаг і стримувань, що унеможливлює абсолютну владу американського президента. А то мали б такого фюрера, перед яким північно-корейський і російський князьки поблідли б.

Підписані на Сінгапурі документи – це радше декларація намірів. Хоча Трамп й Ин кажуть про ядерне роззброєння Північної Кореї, навряд чи поки що до цього дійде.

США мали чимось настрашити КНДР – скажімо, знищенням 29-мільйонного Сеулу, щоби Ин пішов на поступки. Продовольча допомога від США може врятувати голодуючий народ. Але тоді навіщо їм Ин? Диктатор це розуміє. Трамп не заганяє його в глухий кут, дає час на роздуми.

Найбільший шок від зустрічі Трампа й Ина отримали пересічні мешканці КНДР. І хоча до них дійшла інформація в обрізаному виді, все ж важко усвідомити просту річ: все життя їм втовкмачували в голови, що США – найбільший ворог, а тут вже слід говорити про дружбу з американцями. І лише повний шлунок завдяки янкі може їх привести до тями.

Новости
Товарищ Ын победил

Трамп сказав, що говорив з Ином про права людини. Це не означає, що вже завтра закриють концтабори, а в’язнів випустять на волю. Це не означає, що північні корейці матимуть доступ до Інтернету. І які можуть бути права людей, якщо ніхто не відміняв диктатуру?

Трамп повинен знати про азійську підступність і хитрість. Як би північно-корейський диктатор не забрав у нього більше, ніж США хоче відібрати у КНДР. Зустріч з Ином вже була на грані зриву. Не виключено, що сторони знову посваряться, а потім довго миритимуться, поставивши світ на грань ядерної катастрофи.

Ми побачили м’який варіант відбирання ядерної зброї. Поки є Путін, зробити такого з Росією не вдасться. Але ця проблема в недалекому майбутньому теж буде розв’язана, якщо люди захочуть зберегти планету Земля.

І все ж яка це спокуса для Трампа – бути президентом демократичної держави, а не диктатором, на роль якого він ідеально підходить, тому лише з Ином та Путіним почуває себе комфортно. Це вам не канадський прем’єр чи німецька канцлерка.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Анатолій ВласюкАнатолій Власюк
Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Ким Чен ЫнДональд Трамп
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
После того как Лавров встретился с Ким Чен Ыном, Трамп решил больше не откладывать встречу.
Ответить
0
0

Наши блоги