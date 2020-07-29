У перенесшего коронавирус Лукашенко на руке заметили странную повязку

Борис Бондарь Мир 23:01, 29.07.2020 Обновлено: 23:37, 29.07.2020

На экстренном совещании Совета безопасности 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко появился с забинтованной рукой.

Фотографии со странным “украшением” главы республики выложил Telegram-канал "Пул Первого". Там написали, что на руке у Лукашенко “белая лента”.

А вот Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило сообщил, что на фото виден бинт и даже колпачок катетера, через который обычно вводят лекарства при различных заболеваниях.

“Неужто сердечко пошаливает? Или "коронапсихоз" всё же подкосил?”, – написал канал.

Ряд белорусских изданий предположил, что на здоровье президента могли сказаться последствия перенесенного им коронавируса.

“Может быть, у президента Беларуси проблемы с сердцем. Не исключено, что у почти 66-летнего Лукашенко сахарный диабет, не зря же он на днях назвал провокатором дарителя корзины мороженого в Марьиной Горке. А может быть, на здоровье президента сказывается коронавирус, которым он все-таки заразился. Именно пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями, составляют основную группу риска по коронавирусу”, - написало издание “Могилев онлайн”.

Рука президента Беларуси чем-то замотана
(Telegram-канал Пул Первого)
На руке Лукашенко заметили белую ленту
(Telegram-канал Пул Первого)
Журналист предположил, что под бинтом находится катетер
(Telegram-канал NEXTA Live)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ранее заразился коронавирусом, но уже якобы вылечился.

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