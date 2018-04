"Морально непригоден": экс-глава ФБР жестко прошелся по Трампу

Экс-глава ФБР Джеймс Коми считает непригодным президента США Дональда Трампа для исполнения своих нынешних обязанностей.

В интервью телекомпании ABC, которое состоялось перед выходом в свет мемуаров Коми под названием "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", он поведал, как Трамп пытался добиться его верности.

"Меня не купить этими рассуждениями о том, что он умственно некомпетентен или находится на ранней стадии деменции. Он произвел на меня впечатление человека с умственными способностями выше среднего, который следит за канвой разговора и понимает, что происходит. Я не думаю, что он с медицинской точки зрения негоден для президентства. Я считаю его морально неподходящим для того, чтобы быть президентом", - заявил Коми.

"Человек, который видит моральное равенство в Шарлотсвилле (Трамп не осудил неонацистов после вспышек насилия в этом городе в прошлом году), который говорит о женщинах и ведет себя с ними как с куском мяса, который постоянно врет о большом и малом, и настаивает на том, что американцы верят в это; этот человек не подходит для роли президента США на моральных принципах ", - добавил он.

Коми рассказал о своей беседе с Трампом относительно записи, которая якобы удостоверяет сексуальный акт между действующим главой США и проститутками.

"Я честно никогда не думал, что эти слова выйдут из моих уст, но я не знаю, был ли нынешний президент Соединенных Штатов с проститутками, которые мочились на друг друга в Москве в 2013 году. Это возможно, но я не знаю", - отметил он.

Трамп резко отреагировал на тезисы, изложенные в книге Коми.

"Книга Коми, которая не была хорошо отрецензирована, не отвечает на важные вопросы – например, как случилось, что он передал секретную информацию (а это – тюрьма), или почему он лгал Конгрессу (тюрьма)", – написал Трамп в Twitter.

"Я никогда не просил Коми о личной преданности. Я едва знал этого человека. Еще одна его ложь, каких много. Его "заметки" служат лишь его личным целям и являются фейком!" - подчеркнул он.

Также Трамп назвал Коми худшим директором ФБР в истории на данный момент.

