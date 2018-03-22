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Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

У нас теперь не президент, а вождь

9.2т

Владимира Путина уже напрямую назвали вторым Адольфом Гитлером. Это не кто-нибудь сказал, а министр иностранных дел Великобритании!

Новости
Отличное начало пятого срока Путина

Собственно, после этого я могу уже свой блог закрывать, потому что я как-то старался обходить это сравнение. Но у Владимира Путина получилось добиться этого титула обходным путём. И челядь его ликует: у нас теперь не президент, а вождь (Führer)! - это Маргарита Симонян. Ну что ж, фюрер так фюрер.

Удачи тебе, страна победившего фашизма.

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Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
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