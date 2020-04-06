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6 апреля • обновлено в 22:09
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У министра обороны Кот-д'Ивуара обнаружен коронавирус

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У министра обороны западноафриканской страны Кот-д'Ивуар Хамеда Бакайоко подтвержден коронавирус COVID-19.

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Чиновник находится в изоляции, симптомов у него нет, сообщает CGTN Africa.

"Отнеситесь серьезно к карантину": министр обороны Кот-д'Ивуара подхватил коронавирус

twitter.com/cgtnafrica

По словам главы Минобороны, эта ситуация является хорошей возможностью напомнить гражданам о том, что коронавирус – это реальная болезнь, которая быстро распространяется.

"Я призываю вас серьезно отнестись к соблюдению органичений, чтобы защитить себя и других", – призвал Бакайоко.

Отметил, что всего в Африке заражены 9 345 человек, из которых 752 выздоровели. Скончались 453.

"Отнеситесь серьезно к карантину": министр обороны Кот-д'Ивуара подхватил коронавирус

ncov2019.live

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирус, попал в больницу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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