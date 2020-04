"Отнеситесь серьезно к карантину": министр обороны Кот-д'Ивуара подхватил коронавирус

У министра обороны западноафриканской страны Кот-д'Ивуар Хамеда Бакайоко подтвержден коронавирус COVID-19.

Чиновник находится в изоляции, симптомов у него нет, сообщает CGTN Africa.

По словам главы Минобороны, эта ситуация является хорошей возможностью напомнить гражданам о том, что коронавирус – это реальная болезнь, которая быстро распространяется.

"Я призываю вас серьезно отнестись к соблюдению органичений, чтобы защитить себя и других", – призвал Бакайоко.

Отметил, что всего в Африке заражены 9 345 человек, из которых 752 выздоровели. Скончались 453.

