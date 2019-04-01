У Меркель выдвинули требования Зеленскому перед вторым туром выборов

В Германии фракция Христианско-демократической и Христианско-социального союзов потребовала от кандидата в президенты Владимира Зеленского представить команду политиков, которая будет готова его поддерживать.

Об этом сказано в заявлении председателя фракции союзов ХДС/ХСС в Бундестаге Давида Вадефула. Он отметил, что сейчас Украина нуждается в опытных управленцах.

"Зеленский должен в течение следующих трех недель представить конкретные видение содержания своей политики, а также команду политиков, которая будет его поддерживать. Украина не может позволить себе полагаться на неопытный руководство, имея конфликт с Россией, а также находясь в тяжелой социально-экономической ситуации. Такая ситуация будет только на пользу России и поощрять ее интенсифицировать свою дестабилизационную политику в отношении Украины", – сказано в сообщении.

Также Вадефул поинтересовался, как именно Зеленский будет бороться с олигархами, учитывая влияние бизнесмена Игоря Коломойского.

"Зеленский должен уточнить, каким образом будет достигаться задекларирована ним цель лишения влияния олигархов, особенно учитывая то, что его предвыборная кампания в значительной степени сказалась поддержкой олигарха Игоря Коломойского", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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