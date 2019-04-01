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У Меркель выдвинули требования Зеленскому перед вторым туром выборов

6.2тЧитать материал на украинском

В Германии фракция Христианско-демократической и Христианско-социального союзов потребовала от кандидата в президенты Владимира Зеленского представить команду политиков, которая будет готова его поддерживать.

Об этом сказано в заявлении председателя фракции союзов ХДС/ХСС в Бундестаге Давида Вадефула. Он отметил, что сейчас Украина нуждается в опытных управленцах.

"Зеленский должен в течение следующих трех недель представить конкретные видение содержания своей политики, а также команду политиков, которая будет его поддерживать. Украина не может позволить себе полагаться на неопытный руководство, имея конфликт с Россией, а также находясь в тяжелой социально-экономической ситуации. Такая ситуация будет только на пользу России и поощрять ее интенсифицировать свою дестабилизационную политику в отношении Украины", – сказано в сообщении.

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Также Вадефул поинтересовался, как именно Зеленский будет бороться с олигархами, учитывая влияние бизнесмена Игоря Коломойского.

"Зеленский должен уточнить, каким образом будет достигаться задекларирована ним цель лишения влияния олигархов, особенно учитывая то, что его предвыборная кампания в значительной степени сказалась поддержкой олигарха Игоря Коломойского", – добавил он.

У Меркель выдвинули требования Зеленскому перед вторым туром выборов

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Персоны
Ангела МеркельВладимир Зеленский
Место
Германия
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Федоров Федор
Федоров Федор
"потребовала от кандидата в президенты Владимира Зеленского "......Это совсем не невмешательство во внутренние дела "нерабов".
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Галицький Данило
Галицький Данило
Ага счас, посоветуемся с Голобородьком и на три дня представим команду, потом обратимся к Бене и тот скажет кого купить может из этой команды, но это вряд ли будет до второго тура, а дальше будет по приколу.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На требования Меркель ЗЕлёнка выставит канцлерше свои "требования". Причем выставит их сразу всем 95-м кварталом. На гастролях в Германии. Кароче, от314здится клоун.
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