У Меркель отреагировали на итоги выборов в Беларуси: это неприемлемо

Правительство Германии считает, что во время голосования в Беларуси не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Очевидно, что во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. На наш взгляд, это неприемлемо", – сказал он.

Зайберт отметил многочисленные сообщения о систематических нарушениях.

"В этой связи вызывает большое сожаление, что Беларусь не предоставила никакой возможности работать наблюдателям ОБСЕ", – подчеркнул представитель германского правительства.

По его словам, Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси, а политическое руководство страны "должно принять волю народа".

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