Популярность Трампа - растёт. Надо признать очевидное - он со своим роем лживых легенд, новостей, кляуз и всем своим остальным мусором, популярен среди определённого сегмента в народе вообще и также отвечает запросам многих людей в мире. Именно потому мы видим целый набор такого рода политиков по миру. Потому перестаньте тешить себя пустыми надеждами, что его просто победить. Драка сейчас и тем более в 2020 году есть и будет монументальная. И горе тем демократам, которые будут идти только на провалах Трампа, а не на мощной собственной идее и предложении для широких масс. Причём так, чтобы она была понятна и популярна. Начинать готовиться надо уже сегодня. Или Трамп будет сидеть два срока.
Республиканцы в нижней палате, Палате представителей, падают всё ниже и их шансы уменьшаются. Несмотря на вброс Трампа в выборы, парадоксально, но он раскручивает только самого себя, а не партию. Также идут достаточно интересные и различные по взглядам люди от демократов, с более живым и правильным подходом к делу. Это создаёт диссонанс с абсолютно мёртвой республиканской партией, которая держится на страхе и попытках не допустить, испугать от выборов, нежели на энтузиазме своих членов. То есть партия пытается напугать население - то караваном из Гондураса, то террористами, то якобы грядущим насильным социализмом и т.д. А эта песня не всегда работает. Хотя по всем опросам становится ясно, что активность республиканских избирателей резко возросла, после проваленной демократами попытки не допустить Кавано в Верховный суд (я писал об этом раньше и вызвал много гневных реакций - однако это подтвердилось).
Потому можно только гадать, а повернётся ли энтузиазм за Трампа, в энтузиазм за его партию. Потому что сложилась абсолютно феноменальная ситуация, где президент и его партия - это две разности в головах населения. То есть Трамп просто убил республиканцев для своего возвышения, а республиканцы надеясь на что-то, просто оказались у разбитого корыта, даже быстрее, чем они туда пришли бы без Трампа. В нижней палате точно.
Последнее, что я предполагаю и лишь пока думаю вслух - эра обеих партий, либо прошла, либо в жутком кризисе. И избиратели наконец-то смотрят не на то племя, откуда ты вышел, а на тебя самого. И плевать как ты себя называешь. Если ты конкретно предлагаешь то, что им интересно и понятно, то даже если ты представитель партии коммунистическо-национальных монархистов и религиозных фундаменталистов с планеты Юпитер, то тебя выберут. Твоя партия, твоё политическое племя - никого не интересует больше. Или интересует мало. Нужно лишь быть самим по себе, человеком, который может продать себя. Лично я вижу это как очень большой плюс, потому что откровенно говоря, обе партии уже просто смердят, но при этом не дадут никакой 3й партии занять их место.
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