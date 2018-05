У Мелании Трамп опухоль: первая леди США рассказала о своем самочувствии

Супруга президента США Мелания Трамп прокомментировала сообщения в прессе о состоянии своего здоровья и о том, чем занимается в настоящее время.

Она сообщила в своем Twitter, что находится в Белом доме вместе с семьей.

"Я вижу, что СМИ работают сверхурочно, размышляя, где я и что я делаю. Будьте уверены, что я нахожусь здесь, в Белом доме со своей семьей, чувствую себя великолепно, и тяжело работаю на благо детей и американского народа!", - написала она.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!