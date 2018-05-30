УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

У Мелании Трамп опухоль: первая леди США рассказала о своем самочувствии

388Читать новость на украинском

Супруга президента США Мелания Трамп прокомментировала сообщения в прессе о состоянии своего здоровья и о том, чем занимается в настоящее время.

Она сообщила в своем Twitter, что находится в Белом доме вместе с семьей.

"Я вижу, что СМИ работают сверхурочно, размышляя, где я и что я делаю. Будьте уверены, что я нахожусь здесь, в Белом доме со своей семьей, чувствую себя великолепно, и тяжело работаю на благо детей и американского народа!", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Мелания Трамп была госпитализирована в Национальный военно-медицинский центр недалеко от Вашингтона после прохождения процедуры лечения доброкачественной опухоли почек. Процедура прошла успешно и осложнений не возникло.

Персона
Мелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги