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7 июня • обновлено в 10:27
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У Лукашенко значительно упал рейтинг перед выборами: СМИ узнали настоящую цифру

1.9т
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Рейтинг доверия к президенту Беларуси Александру Лукашенко в Минске упал до 24%.

Об этом пишет "Наша ніва" со ссылкой на опрос Института социологии, проведенный в марте-апреле 2020 года.

При этом не доверяют президенту 37,6% жителей Минска, затруднились ответить – 38,4%.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

В то же время, Центризбиркому Беларуси доверяют 11% опрошенных в столице, не доверяют – 47,7%, затруднились ответить – 41,2%.

Издание отмечает, что в авторитарных странах люди, получая звонок с вопросами о политической ситуации, зачастую избегают ответов с критикой власти.

Всего в опросе приняли участие около 2110 человек, из них около 395 человек – в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, если в декабре 2013 года количество тех, кто доверяет Лукашенко, было 37,7% против 47% тех, кто не доверяет, то в марте 2014 года действующему президенту доверяли уже 45,9% опрошенных (не доверяли 44,1%).

В последние годы в Беларуси фактически нет открытых данных об уровне доверия институтам власти.

Отметим, что очередные выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
Теги
опрос рейтинг
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