У Лукашенко такая же паранойя, как и у Сталина, – психиатр

У Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, такое же параноидальные расстройство личности, какое диагностировали советскому диктатору Иосифу Сталину.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал минский психиатр Дмитрий Щигельский. Он считает, что Лукашенко так же расправлялся и со своими оппонентами.

"Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история", – сказал психиатр.

Он напомнил, что Лукашенко в 1994 году не имел такой власти, как Лукашенко в 2020-ом. Раньше был реальный Верховный совет, была независимая судебная система, был Центризбирком. Но он расправился со всеми.

"Где-то к 2000 году (расправился, – Ред.). Есть еще несколько смертей, которые обычно не упоминает белорусская оппозиция. Я думаю, что когда-нибудь по ним будет проведено следствие. Они могли быть естественными, а могли и нет. Не исключаю, что просто научились работать тоньше, поняв, что за грубую силу слишком дорого приходится платить", – резюмировал Щигельский.

При этом он отметил, что методам диктатуры не Лукашенко учился у Путина, а, скорее, Путин – у Лукашенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, имеет признаки параноидального и ряда других психиатрических расстройств личности на протяжении многих лет. О них рассказал минский психиатр Дмитрий Щигельский.