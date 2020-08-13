У Лукашенко инсульт, – политолог Соловей

У президента Беларуси Александра Лукашенко случился инсульт. Сейчас им якобы занимаются китайские медики.

Об этом сообщил в Facebook российский политолог Валерий Соловей. Также информацию о болезни главы Беларуси сообщил и журналист Иван Яковина на своем YouTube-канале.

Он отметил, что все сюжеты с участием Лукашенко, демонстрируемые по ТВ, являются "консервами" — то есть заготовками, записанными заранее.

"По неофициальным сообщениям из Российской Федерации, он сейчас лежит и не встает с кровати из-за того, что у него случился второй за месяц гипертонический криз – резко подскочило давление и, возможно, даже случился микроинсульт", – сказал Яковина.

Он также напомнил, что непосредственно перед выборами Лукашенко уже исчезал из публичного поля на шесть дней – тогда его показали по ТВ всего один раз, и выглядел лидер очень болезненно. Публика рассмотрела бинт на одной руке – медики сделали предположение, что под ним находится катетер, из чего был сделан вывод, что президент чем-то серьезно болеет.

Политолог сообщил, что у Лукашенко случился инсульт (Facebook Валерия Соловья)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на экстренном совещании Совета безопасности 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко появился с забинтованной рукой. Специалисты предположили, что под повязкой находится катетер для ввода лекарств.