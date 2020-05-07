В четверг, 7 мая, стало известно, что у одного из помощников президента США Дональда Трампа подтвердили COVID-19.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, который подтвердил им эту информацию. По его словам, заболевший – член ВМС США и является личным камердинером Трампа.

"Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что военнослужащий Соединенных Штатов, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус", – заявил он.

У личного помощника Трампа обнаружили коронавирус

Отмечается, что камердинеры являются служащими элитной воинской части и имеют очень близкий доступ к президенту и его семье. Например, они сопровождают их в поездках, несут ответственность за безопасность еды и напитков.

Также Гидли заявил, что президент и его окружение тут же прошли тесты на COVID-19 и они дали отрицательный результат. Однако, сама эта новость якобы опечалила Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Дональда Трампа намерена свернуть работу целевой группы по коронавирусу.