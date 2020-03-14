У коронавируса обнаружены тяжелые последствия: медики забили тревогу

Люди, которые излечились от коронавируса Covid-19 могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе.
К таким выводам пришли медики из Гонконга, исследовав здоровье группы из 12 выздоровевших пациентов, сообщает South China Morning Post.
Названы тяжелые последствия коронавируса
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"Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30%", – цитирует слова врача газета.
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