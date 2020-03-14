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14 марта • обновлено в 20:35
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У коронавируса обнаружены тяжелые последствия: медики забили тревогу

8.5т
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Люди, которые излечились от коронавируса Covid-19 могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе.

К таким выводам пришли медики из Гонконга, исследовав здоровье группы из 12 выздоровевших пациентов, сообщает South China Morning Post.

Названы тяжелые последствия коронавируса

Названы тяжелые последствия коронавируса

pixabay.com

"Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30%", – цитирует слова врача газета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что Европа стала центром пандемии коронавируса, число сообщений о заболевших уже превышает пиковые данные Китая.

Появились новые экспресс-тесты на коронавирус за 15 минут, их уже начали применять в Китае, Японии, Южной Корее и в странах Европы.

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Тема
Коронавирус
Теги
медики вирус
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