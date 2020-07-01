У коронавируса обнаружен опасный побочный эффект для мужчин

У пациента с COVID-19 впервые обнаружили опасный побочный эффект – приапизм, вызывающий болезненную эрекцию из-за сворачивания крови в мужском половом органе.

Как сообщает DailyMail, о случае сообщили врачи из Больницы Версаль Андре Миньо. К ним на лечение поступил 62-летний мужчина с жаром, кашлем и проблемами с дыханием. Через два дня у него подтвердили COVID-19 и подключили к аппарату ИВЛ.

Однако во время обследования они обнаружили еще одну проблему – приапизм, от которого мужчина страдал некоторое время. В это время пациент находился под действием успокоительного, так что не мог рассказать как давно у него наблюдается недуг.

В его половом органе обнаружили темные сгустки крови, которые образовались тромбы. Их пришлось четыре часа откачивать с помощью иглы. По словам медиков, единственным возможным вариантом появления приапизма был COVID-19, который часто приводит к сворачиванию крови.

Доктор-уролог из Бирмингема Ричард Веней отметил, что это был первый на его памяти случай приапизма у пациентов с COVID-19, а сам этот симптом довольно опасен.

"Пусть в статье врачей не говорится о последствиях для мужчины, но я с высокой долей вероятности допускаю, что у него могут начаться проблемы с потенцией, которые вряд ли можно устранить лекарствами. Скорее всего, ему понадобится установка протеза полового органа, если он захочет сохранить потенцию", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом пандемии COVID-19 пациенты стали все чаще жаловаться на "странные симптомы", которые медики называют паническими атаками.