У коронавируса нет сезонного характера, а второй волны не будет, – ВОЗ

Второй волны коронавируса не будет, считают в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения признала тот факт, что коронавирус нового типа COVID-19 не станет сезонным заболеванием, а мир погрузился в одну большую волну пандемии.

Об этом заявила 28 июля на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Ее слова цитирует Reuters.

"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", – констатировала она, обратив внимание на стремительное распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны как в Северном, так и Южном полушарии.

При этом Харрис отметила, что распространению COVID-19 могут благоприятствовать массовые скопления людей, когда не соблюдается социальная дистанция.

"Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу", – пояснила официальный представитель ВОЗ.

Распространению COVID-19 благоприятствуют массовые скопления людей

Она подчеркнула, что коронавирус, в отличие от гриппа, с которым в начале пандемии его некоторые сравнивали, не является сезонным заболеванием.

"Увеличение случаев гриппа наблюдается зимой. В Южном полушарии сейчас зима… Мы видим там высокий уровень заболеваемости COVID-19, но не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом. Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии", – пояснила Харрис.

По ее словам, ВОЗ обеспокоена тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. В организации призывают население вакцинироваться от гриппа, так как это по крайней мере поможет ограничить вспышку этого вируса.

В конце Харрис констатировала, что нынешнюю фазу COVID-19 нужно считать первой, а не второй.

"Следует ожидать одной большой волны, которая будет то увеличиваться, то несколько снижаться", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается все больше. В связи с этим организация созвала чрезвычайный комитет для оценки ситуации в мире.