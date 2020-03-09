У командующего войсками США в Европе заподозрили коронавирус

Командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом.

Как сообщил министр армии США Райан Маккарти изданию The Hill, Каволи "мог подвергнуться воздействию коронавируса Covid-19 на недавней конференции".

Там с заразившимися коронавирусом людьми контактировали несколько помощников генерала. Поэтому теперь они работают удаленно.

"В соответствии с действующими правилами Каволи и другие люди, которые могли заразиться, самостоятельно следят за своим самочувствием и работают удаленно, выполняя свои функции", – сказал представитель Пентагона.

Кристофер Каволи zimbio.com

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

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