У командующего войсками США в Европе заподозрили коронавирус

Командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом.
Как сообщил министр армии США Райан Маккарти изданию The Hill, Каволи "мог подвергнуться воздействию коронавируса Covid-19 на недавней конференции".
Там с заразившимися коронавирусом людьми контактировали несколько помощников генерала. Поэтому теперь они работают удаленно.
"В соответствии с действующими правилами Каволи и другие люди, которые могли заразиться, самостоятельно следят за своим самочувствием и работают удаленно, выполняя свои функции", – сказал представитель Пентагона.
Кристофер Каволи
zimbio.com
Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.
Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.
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