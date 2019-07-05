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У Ким Чен Ына обнаружили синдром проклятия: чем он опасен

1.7тЧитать материал на украинском

Медицинский обозреватель американского телеканала Fox News, врач Марк Сигел предполагает, что высший руководитель КНДР Ким Чен Ын может страдать синдромом ожирения-гиповентиляции.

Как сообщил пульмонолог и главный врач одной из клиник Вены (Австрия) Норберт Феттер, это означает, что из-за сильно выраженного лишнего веса или ожирения дыхание становится слишком медленным и поверхностным, пишет ИноПресса со ссылкой на Kurier.

"Речь идет о нарушении автоматизма дыхания, мозг невольно сокращает частоту вдохов в минуту. Объяснения того, почему ожирение отрицательно влияет на автоматизм дыхания, нет", – говорится в сообщении. Также отмечается, что последствием является хронический дефицит кислорода, приводящий к усталости и нарушениям концентрации.

У Ким Чен Ына обнаружили синдром проклятия

У Ким Чен Ына обнаружили синдром проклятия

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По словам эксперта, одновременно в недостаточном объеме выдыхается углекислый газ, его уровень в крови растет, что может привести к потере сознания.

Журналист Эрнст Мауритц отметил, что ранее заболевание называли синдромом проклятия Ундины. Ундина – это мифологическое существо женского пола, которое влюбилось в человека, и, как отметил Феттер, "когда он изменил ей и бросил, она наказала его тем, что при каждом вдохе он был вынужден думать о дыхании".

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Единственной эффективной терапией этого синдрома, по словам врача, является снижение веса. Часто заболевание сопровождается и синдромом апноэ во сне.

"В этом случае поступлению кислорода препятствуют жировые отложения в области мягкого нёба. В положении лежа они давят на гортань и закрывают дыхательные пути", – говорится в статье. Так, добавил автор материала, при апноэ во сне дыхательные пути больного настолько сужены, что дыхание становится затрудненным или вовсе невозможным.

У Ким Чен Ына обнаружили синдром проклятия

У Ким Чен Ына обнаружили синдром проклятия

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В случае появления синдрома апноэ ночью нужно носить специальные маски: они увеличивают давление в дыхательных путях, оттесняя жир, сообщил Феттер. Кроме того, без терапии повышается риск развития инфаркта и инсульта.

"Все это может привести к значительному сокращению продолжительности жизни. Одновременно из-за проблем с дыханием все более тяжелой становится и повседневная жизнь", – подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Ким Чен Ына нашлось лекарство от MERS, СПИДа и Эболы.

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
Тег
ожирение
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Николаев Олег
Николаев Олег
Что сегодня за день вна Украине? В ленте Лбоза подряд то про этого корейца и проклятия, то про няню-оборотня, то про чупакабру. Галаперидол из России прекратили поставлять приказом Супрун?
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