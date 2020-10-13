У католической церкви может появиться первый святой миллениал

Итальянца Карло Акутиса, который скончался в 15 лет, могут причислить к лику святых католической церкви.

Если это произойдет, он станет первым святым миллениалом, пишет ВВС.

В субботу, 12 октября, его причислили к лику блаженных на церемонии в городе Ассизи. Это последняя стадия перед святостью.

Парень, которого называли "святым покровителем интернета", скончался в 2006 году от лейкемии.

Подросток при жизни занимался тем, что фиксировал предполагаемые чудеса в интернете, а также помогал создавать сайты для католических организаций.

Процесс причисления его к лику святых начался после того, как Ватикан объявил, что Акутис чудесным образом спас жизнь другому мальчику.

Для канонизации необходимо подтверждение второго чуда с участием кандидата в святые.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после смерти Акутиса католики всего мира отправили петицию, чтобы канонизировать подростка. В 2018 году его объявили Слугой Божьим, а останки перевезли в базилику Санта-Мария-Маджоре.