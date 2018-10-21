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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
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У гроба встали мародеры, и несут почетный караул

26.4т

Какое странное ощущение от этого всего… Познер, ведущий юбилейный концерт Галича, на главном телеканале страны – страны, в которой Сталин гуляет на широкую ногу, не гипсовым обрубком по ночам, а эффективным менеджером в прайм-тайм. Где топтуны с холуями давно вышли в губернаторы, где официально, под страхом уголовного преследования, запрещено вспоминать про пехоту, полегшую в сорок третьем без толку, зазря. Где воровские угодья путинской номенклатуры – давно не чета "дачам в Павшино"…

Да, у гроба встали мародеры, и несут почетный караул.

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Гибридная демократия, мать ее.

А с другой стороны - могли ведь и бритвой по глазам, не правда ли?

А тут – на ночь глядя, но все-таки по телевизору – песни Галича, лучшие, одна за другой!

И пускай звезды эстрады подглядывают текст песни в мониторе, не удосужившись его выучить, - но зал-то шевелит губами безошибочно!

Да, стакан полу-полный или полу-пустой, кому как нравится.

Странное зрелище. И странное время. То ли длинная ночь, идущая все-таки к рассвету, то ли просто вывели подышать напоследок, по милости или недосмотру верховного вертухая.

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Автор
Виктор ШендеровичВиктор Шендерович
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктора Шендеровича
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Комментарии
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Странное зрелище - таким, как шендерович, так и хочется написать, что в России все прогнило и население полное быдло, а тут музыка Галича.
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Не будьте ж ідіотами, як сказав Акунін. Є ще можливість процес розпаду зробити процесом відродження! Амбітна молода команда зможе координувать перехід в самостійність ведучих держав РФии. Мері Ел, Татарстан, Башкортостан, Якутія і т.д. Стають ОБ"ЄДНАНИМИ ШТАТАМИ ЄВРОАЗІЇ. В світі таке успішне об"єднання вже є - США. То й велосипед не треба винаходити. З Китаєм теж проблема відпадає. Кожен сусід знає, як з ним знаходить злагоду, чи опір. От над цим подумайте, рашисти. Досить брехати, вбивати та руйнувати, атомом махать! На москву не уповайте, бо це держава- загарбник . Там 14млн людей /більше в 1,5рази Білорусі/, а розпоряжаються 80% доходів РФ. Успіхів вам в цьому ЄДИНОМУ нормальному напрямку ОШЄА! Сподівання, що письменники й еліта РФ припинять розводити руками, ви ж ягідки нації, то майте совість, гуртуйтесь і дійте! Нємцов був один на Красній площі, а ви по закордонах мовчите, або критикани... Або наївняк женете: "Чому ідіоти?". Кажіть внятно, як Раші вийти зі стану покидьків, які вбивають і загрожують світу атомним знищенням. Якась СЕКТА НОВОЗНИЩЕНЦІВ у рай, бачте, зібралась... Така дурня на рівні держави?!! Припиняйте. Шануймось.
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Токман Лилия, Бачу, секта Новознищенців і атомного раю імені Пу поповнилась вами... Не вітаю. Раджу спершу включати голову, аж потім язик.
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0
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Токман Лилия
Токман Лилия
Казначеєва Людмила, Срочно ложись в Кащенко.У тебя осеннее обострение
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Странное зрелище. И странное время...." - не очень странное. Его можно понять, перечитав "Философические письма" П.Чаадаева. Петр I развернул азиатскую страну к Европе, но ценой страшного насилия. Сейчас РЕАЛЬНО команда гебистов-опричников ВОЗВРАЩАЕТ эту страну НАЗАД, в её прошлое, в её ПОДЛИННУЮ историю. От истории, выходит, НЕВОЗМОЖНО уйти, как невозможно избавиться от генов.
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Токман Лилия
Токман Лилия
Gordon Yury, У тебя не ту букву в фамилии написали
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Gordon Yury
Gordon Yury
Свавильный Николай, И что характерно - без всякого усилия. Все население рашки, лучезарно улыбаясь, изо всех сил старается помочь плешивому карлику совершить этот разворот в свою подлинную историю. Ну и триколор им в руки!
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