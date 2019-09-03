У границ России срочно подняли в воздух истребители НАТО

Во вторник, 3 сентября, в Литве в рамках миссии воздушной полиции НАТО, заступили на дежурство бельгийские и датские истребители.

Военные Дании и Бельгии примерно на четыре месяца сменят пилотов из Венгрии и Испании, сообщает Delfi.

Известно, что ВВС обоих стран на литовской авиабазе в Шяуляе разместят по четыре истребителя F-16. Уже прошла официальная церемония смены контингентов. Венгры и испанцы в Литве участвовали в миссии с истребителями JAS-39 Gripen и F-18.

Отметим, что миссия НАТО в странах Балтии действует с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.

Истребитель F-16

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к лайнеру российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над Балтийским морем.

При этом в НАТО назвали "опасным маневром" инцидент над Балтийским морем, в ходе которого российский истребитель едва не врезался в траекторию самолета Альянса, "прогоняя" его от лайнера министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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