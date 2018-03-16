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Злой одессит
Злой одессит
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У "Газпрома" тоже денег нет: началось сокращение

40.7т

Похоже, Фортуна отворачивается от монополии “Газпром” в режиме рокового тренда и после ряда неудач с начала только этого года, в компании было принято решения заняться сокращением персонала в своих европейских представительствах.

Под сокращение попадают сотрудники представительств “Газпрома” в Лондоне, Германии, Париже, Амстердаме, а так же Сингапуре и США.

Что интересно, Сингапур один из немногих городов стран Азии, который постигнет вал сокращений. То есть, в основном монополия сокращает численность персонала в странах прогнившего капиталистического Запада.

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Собственно, чем вызвано подобное решение судить сложно, ведь “Газпром” по данному факту комментариев не дает. Тем не менее, можно предположить, что в список возможных причин могут входить как финансовые проблемы монополии, погружающейся в долговое болото (которое только в этом году увеличится ещё на 7 млрд долларов), так и угроза санкций США.

Как бы там ни было, а один из основных наполнителей бюджета РФ и по совместительству спонсор реваншистских амбиций Кремля продолжает пикирующий полет. Успехов!

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Автор
Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Объект
Газпром
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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