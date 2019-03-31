У Эрдогана проблемы: выборы в Турции получили "феерический" результат

В Турции параллельно с Украиной 31 марта состоялись местные выборы, где по предварительным данным, победителем стала правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Эрдогана.

Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, количество избирателей в стране превысило 57 млн избирателей.

В выборах участвовали кандидаты от 12 политических партий. Кроме проправительственных кандидатов выдвинули: Партия великого единства, Республиканская народная партия, Демократическая партия, Демократическая левая партия, Демократическая партия народов, IYI Parti, Партия националистического движения, партия "Добродетель", Независимая партия Турции, Коммунистическая партия и партия "Отечество".

Эрдоган Gettyimages

По подсчету 80% бюллетеней лидировала партия Эрдогана, которая набрала 45,58% голосов. Оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) получила 30,14% голосов.

Как уточняет "Голос Америки", на фоне экономической рецессии и резкого роста инфляции экономические проблемы являются первостепенными для многих избирателей.

На протяжении всей кампании Эрдоган пытался сместить фокус предвыборной повестки с экономических проблем на вопросы безопасности, угрозу, исходящую от курдских сепаратистов и вопросы религиозного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган рассказал, что Турция не намерена отступать от решения купить ракетные системы S-400 у России, несмотря на любые заявления США.

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