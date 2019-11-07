У депутата партии Меркель случился приступ на публике: видео

У депутата из партии канцлера Германии Ангелы Меркель Маттиаса Хауэра во время заседания Бундестага 7 ноября случился приступ.

Заседание немецкого парламента было приостановлено. Видео опубликовано на YouTube-канале Opposition 24 (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Хауэр выступал за трибуной и почти завершил свою речь, когда неожиданно начал дрожать. К нему подбежали коллеги и помогли лечь на пол.

Позже офис депутата сообщил, что Хауэр находится в стабильном состоянии, его госпитализировали, угрозы жизни нет.

У депутата партии Меркель случился приступ скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 июня Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Врач предположила, что судороги, которые испытала политик, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

Второй приступ у Меркель произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.

Однако, как пишут журналисты, канцлер Германии подняла конфиденциальность, связанную со здоровьем первых лиц государства, на совершенно другой уровень, поэтому о ее вероятной болезни никто не узнает.

Третий приступ у политика случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.

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