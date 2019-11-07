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7 ноября • обновлено в 14:14
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У депутата партии Меркель случился приступ на публике: видео

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У депутата из партии канцлера Германии Ангелы Меркель Маттиаса Хауэра во время заседания Бундестага 7 ноября случился приступ.

Заседание немецкого парламента было приостановлено. Видео опубликовано на YouTube-канале Opposition 24 (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Хауэр выступал за трибуной и почти завершил свою речь, когда неожиданно начал дрожать. К нему подбежали коллеги и помогли лечь на пол.

Позже офис депутата сообщил, что Хауэр находится в стабильном состоянии, его госпитализировали, угрозы жизни нет.

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Приступы Меркель: канцлер решила отойти от дел

У депутата партии Меркель случился приступ

У депутата партии Меркель случился приступ

скриншот видео

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Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
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