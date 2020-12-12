У берегов Японии произошло землетрясение: пропало электричество и остановились поезда

Алексей Титофф Мир 12:05, 12.12.2020 Обновлено: 12:33, 12.12.2020

В субботу, 12 декабря, в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5 из-за чего временно было остановлено движение скоростных поездов.

Как сообщает Национальное метеорологическое агентство, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори, а очаг залегал на глубине 50 км. В основном толчки ощущались на северо-востоке и севере Японии, включая префектуры Аомори, Хоккайдо и Иватэ.

Синоптики отметили, что из-за землетрясения угрозы цунами не возникло. Также информации о разрушении или погибших не поступало. Однако Восточно-Японская железная дорога сообщила, что ее сверхскоростные поезда были временно приостановлены из-за отключения электроэнергии после землетрясения.

Эпицентр землетрясения

Компания Tohoku Electric Power сообщила, что на ее ядерном комплексе Хигасидори в Аомори и на атомной станции Онагава в префектуре Мияги, которая граничит с Иватэ, не было никаких отклонений от нормы.

В правительстве сообщили, что начал работать кризисный штаб по оперативному сбору и анализу информации о возможном ущербе от землетрясения.

У берегов Японии произошло землетрясение

Как сообщал OBOZREVATEL, в турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 6,9, которое также привело к жертвам и разрушениям на греческом острове Самос.

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