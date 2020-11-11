У берегов Турции столкнулись два корабля, есть погибшие. Видео

В понедельник, 11 ноября, у берегов Турции в Средиземном море столкнулись танкер и рыболовное судно.

Как сообщает пресс-служба береговой охраны Военно-морских сил Турции, в результате столкновения суден минимум четыре человека погибли. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Известно, что происшествие случилось у побережья провинции Адана в 15 морских милях от берега. Предварительно установлено, что столкнулись танкер под флагом Греции и рыболовное судно под флагом Турции, в результате чего последнее перевернулось.

На место крушения направили три катера береговой охраны и группу водолазов. Спасатели обнаружили четыре тела. На данный момент поисковая операция продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму заметили турецкое судно Antalya.