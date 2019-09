У берегов США сгорел корабль с туристами: десятки жертв и пропавших без вести. Видео огненного ада

В Калифорнии (США) в понедельник, 2 сентября, полностью сгорело коммерческое судно Conception, в результате чего 34 человека пропали без вести, многие из них, предположительно, погибли.

Об этом сообщает пресс-служба американской береговой охраны. ЧП произошло ночью у берегов острова Санта-Крус.

При этом, точных данных о погибших пока нет, как неизвестна и причина пожара. По словам Билла Нэша, сотрудника округа Вентура, "есть многочисленные жертвы".

"Conception сгорел до уровня воды", – цитирует представителя пожарного отделения округа Санта-Барбара Майка Элиасона телеканал NBC.

Отмечается, что всего на борту корабля было 39 человек. Пятерых членов экипажа удалось спасти и эвакуировать на другое судно. Один из пострадавших получил легкую травму.

Пожарная служба получила сообщение и около 4:30 начала тушение пожара. После этого судно затонуло приблизительно в 18 метрах от побережья. Глубина воды составляет около 19 метров.

Как стало известно, Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью на три дня.

Tragic news off the coast of Santa Cruz Island... this is video of the 75 ft #Conception burning as nearby boats respond. 5 Crew members rescued. A staggering 34 passengers still unaccounted for. @NBCNews pic.twitter.com/nwuCDEmARR