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2 сентября • обновлено в 20:20
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У берегов США сгорел корабль с туристами: десятки жертв и пропавших без вести. Видео огненного ада

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В Калифорнии (США) в понедельник, 2 сентября, полностью сгорело коммерческое судно Conception, в результате чего 34 человека пропали без вести, многие из них, предположительно, погибли.

Об этом сообщает пресс-служба американской береговой охраны. ЧП произошло ночью у берегов острова Санта-Крус.

При этом, точных данных о погибших пока нет, как неизвестна и причина пожара. По словам Билла Нэша, сотрудника округа Вентура, "есть многочисленные жертвы".

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В США сгорел корабль Conception

В США сгорел корабль Conception

MarineTraffic.com

В США сгорел корабль Conception

В США сгорел корабль Conception

MarineTraffic.com

"Conception сгорел до уровня воды", – цитирует представителя пожарного отделения округа Санта-Барбара Майка Элиасона телеканал NBC.

В США сгорел корабль Conception

В США сгорел корабль Conception

Соцсети

У берегов США сгорел корабль Conception

У берегов США сгорел корабль Conception

Соцсети

В США сгорел корабль Conception

В США сгорел корабль Conception

Соцсети

Отмечается, что всего на борту корабля было 39 человек. Пятерых членов экипажа удалось спасти и эвакуировать на другое судно. Один из пострадавших получил легкую травму.

Пожарная служба получила сообщение и около 4:30 начала тушение пожара. После этого судно затонуло приблизительно в 18 метрах от побережья. Глубина воды составляет около 19 метров.

Как стало известно, Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью на три дня.

В США сгорел корабль Conception

В США сгорел корабль Conception

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Африки около Мавритании сгорел украинский океанский траулер "Иван Голубец", который ходил под флагом Грузии.

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