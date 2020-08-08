У берегов Маврикия из танкера вылились тонны топлива: власти объявили ЧС. Фото

Возле берегов Маврикия в Индийском океане на мель сел танкер MV Wakashio, в результате чего в воду вылились тонны топлива.

Власти островного государства объявили чрезвычайную ситуацию и попросили о помощи Францию, сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

У берегов Маврикия затонул танкер, из которого вылилось топливо. Twitter MU

Экипаж судна удалось эвакуировать.

Премьер-министр государства Правинд Джагнот сказал, что у них нет возможности и опыта в борьбе с подобными авариями.

У берегов Маврикия затонул танкер, из которого вылилось топливо. Twitter MU

Франция, чей остров Реюньон расположен неподалеку, пообещала оказать поддержку. В то же время судовладелец заявил, что уже предпринял меры для борьбы с разливом топлива.

У берегов Маврикия затонул танкер, из которого вылилось топливо. Twitter Pravind Jugnauth

У берегов Маврикия затонул танкер, из которого вылилось топливо. Twitter MU

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море в Одессе произошел разлив нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi.

Несколько попыток поднять судно закончились безрезультатно, в итоге судовладельца лишили права проводить эти работы самостоятельно, а власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе.