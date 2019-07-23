У берегов Италии рухнул в море вертолет: подробности смертельного ЧП

У острова Горгона рядом с Тосканой (Италия) потерпел крушение вертолет Robinson R66 с людьми на борту.

Об этом сообщает местное издание LivornoToday со ссылкой на противопожарную службу города Ливорно. Катастрофа произошла 22 июля около 18:00.

Вертолет по неустановленным причинам упал прямо в Средиземное море. На борту находилась пара, предположительно, русского происхождения. Отмечается, что женщина погибла – ее тело доставили в порт Ливорно, а поиски владельца и пилота – мужчины 1982 года рождения – продолжаются.

У берегов Италии разбился вертолет livornotoday.it

Как стало известно, вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и направлялся в Порто-Черво (Сардиния). Около 17:00 в диспетчерский пункт поступил сигнал о возникшей на борту проблеме.

На место аварии прибыл патрульный катер с водолазами и экстренные службы. Женщину нашли мертвой в кабине вертолета, мужчина же бесследно пропал.

У берегов Италии разбился вертолет livornotoday.it

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Подмосковье 14 июля случилось крушение вертолета Robinson, в котором был инструктор президента РФ Владимира Путина.

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