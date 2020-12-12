У берегов Италии пронесся зимний торнадо. Видео

У берегов города Триест (Италия) в Адриатическом море произошел мощный шторм, что привел к образованию огромного торнадо.

Как пишет Meteogiornale, такой смерч в зимнюю пору является редким природным явлением для этого региона, ведь зачастую происходит летом. Отмечается, что вихрь, образовавшийся над морем, пронесся над Триестским заливом и обрушился на город.

Природная стихия сопровождалась сильными порывами ветра, дождем и ударами молний. Буря у берегов итальянского города была такой сильной, что даже в прибрежных городах Словении выпал крупный град.

Добавим, что в Триесте торнадо прошелся около промышленной зоны, однако ни здания, ни морские судна не были серьезно повреждены.

Синоптики отметили, что за последнюю неделю на Италию обрушились сильные дожди с мощными ветрами и снегопадами. Ранее сообщалось о погибших в результате разрушительного зимнего наводнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венеции произошло масштабное наводнение из-за ошибок в расчете количества осадков.