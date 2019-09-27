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28 сентября • обновлено в 04:22
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У берегов Греции перевернулось судно: среди жертв – дети

1.8т Читать материал на украинском

В Эгейском море возле берегов Греции перевернулось судно с 19 мигрантами.

В результате семеро человек погибли. Местные власти утверждают, что все пассажиры были гражданами Турции, передает Ekathimerini.

ЧП произошло к северу от скопления островов на северо-востоке Эгейского моря. Водолазы сперва подняли из воды тела двух женщин и трех детей. Позже они нашли трупы младенца и 4-летнего ребенка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Норвегии затонул российский корабль, который до этого почти сутки горел.

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Место
Греция
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