У берегов Африки загорелось украинское судно: пропал моряк

У берегов Западной Африки 20 июля загорелся украинский траулер "Иван Голубец", после чего пропал один член экипажа.

Моряка-моториста пытаются найти его коллеги, пишет "Думская", ссылаясь на информацию экипажа.

Также устанавливается степень повреждений судна. Океанский корабль шел под грузинским флагом. В начале июля его зафиксировали возле порта Нуадибу в Мавритании.

"После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт", – уточнили в СМИ.

Пожар на украинском корабле "Думская"

Пожар на украинском корабле "Думская"

Как писал OBOZREVATEL, в мае в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

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