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У берегов Африки загорелось украинское судно: пропал моряк

2.5т Читать материал на украинском

У берегов Западной Африки 20 июля загорелся украинский траулер "Иван Голубец", после чего пропал один член экипажа.

Моряка-моториста пытаются найти его коллеги, пишет "Думская", ссылаясь на информацию экипажа.

Также устанавливается степень повреждений судна. Океанский корабль шел под грузинским флагом. В начале июля его зафиксировали возле порта Нуадибу в Мавритании.

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"После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт", – уточнили в СМИ.

Пожар на украинском корабле

Пожар на украинском корабле

"Думская"

Пожар на украинском корабле

Пожар на украинском корабле

"Думская"

Как писал OBOZREVATEL, в мае в порту города Североморск (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко".

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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинское судно, под грузинским флагом. Не удивительно что оно пропало...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Траулер декоммунизировался! Иван Голубец - Герой Советского Союза, погиб при обороне Севастополя
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2
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ждём мощного заголовка: пропавший моряк оказался агентом кремля, устроил пожар и скрылся!
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