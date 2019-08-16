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У берегов Африки пираты напали на судно: среди пленных – украинцы

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В четверг, 15 августа, у берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно "Мармалайта", среди членов экипажа которого были украинцы и россияне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"15 августа в райoне порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными былo атаковано судно "Мармалайта", следовавшее под флагoм Антигуа и Барбуды. Пo сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Рoссия" (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены вoсемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российскoй Федерации", – сказано в сообщении.

Новости
У побережья Африки пираты похитили моряков: среди них — украинец

У берегов Африки пираты напали на судно

У берегов Африки пираты напали на судно

topcor.ru

При этом, по данным France Press, похищены были семнадцать членов экипажа – девять граждан Китая и восемь граждан Украины. Эту информацию подтвердили в службе безопасности порта Дуала.

Как пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегина Мартиросяна, похитили судно предположительно нигерийские пираты.

Никаких требований они не выдвинули. В Камерун прибыли переговорщики от работодателя, оставшимся на судне морякам пираты обещали выйти на связь.

Судно "Мармалайта"

Судно "Мармалайта"

В компании-работодателе также рассказали подробности захвата. Отмечается, что судно стояло на рейде, в ночь с 14 на 15 августа подошли пираты, поднялись на борт и "погромили там все". Все похищенные россияне офицеры — капитан, старший помощник и старший механик. Они родом из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска.

Один из пленных россиян Николай Ружицкий

Один из пленных россиян Николай Ружицкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гвинейском заливе у берегов Камеруна вооруженные нигерийские пираты проникли на борт контейнеровоза Contship Oak и захватили в плен моряков, среди которых были украинцы.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нормальные судовладельцы нанимают автоматчиков для охраны судна,там бы 4 человека хватило бы
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Самое главное пираты даже не знают что есть такая страна Украина,для них задержанные все русские !!!
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Кор Павел
Кор Павел
Силы Вмс послать расхерачить всех освободить словян
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