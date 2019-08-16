У берегов Африки пираты напали на судно: среди пленных – украинцы

В четверг, 15 августа, у берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно "Мармалайта", среди членов экипажа которого были украинцы и россияне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"15 августа в райoне порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными былo атаковано судно "Мармалайта", следовавшее под флагoм Антигуа и Барбуды. Пo сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Рoссия" (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены вoсемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российскoй Федерации", – сказано в сообщении.

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При этом, по данным France Press, похищены были семнадцать членов экипажа – девять граждан Китая и восемь граждан Украины. Эту информацию подтвердили в службе безопасности порта Дуала.

Как пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегина Мартиросяна, похитили судно предположительно нигерийские пираты.

Никаких требований они не выдвинули. В Камерун прибыли переговорщики от работодателя, оставшимся на судне морякам пираты обещали выйти на связь.

Судно "Мармалайта"

В компании-работодателе также рассказали подробности захвата. Отмечается, что судно стояло на рейде, в ночь с 14 на 15 августа подошли пираты, поднялись на борт и "погромили там все". Все похищенные россияне офицеры — капитан, старший помощник и старший механик. Они родом из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска.

Один из пленных россиян Николай Ружицкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гвинейском заливе у берегов Камеруна вооруженные нигерийские пираты проникли на борт контейнеровоза Contship Oak и захватили в плен моряков, среди которых были украинцы.

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